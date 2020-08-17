Раскрыты секретные коды для управления смартфоном

MMI-коды, еще их называют "секретными", помогают пользователю "общаться" с сервисным приложением его оператора. Для этого владельцу телефона необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков "звездочка" в начале и "решеточка" в конце, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"В ответ приходит необходимая информация для абонента. Таким образом можно уточнить баланс счета, сумму задолженности, отключить или подключить услуги, поменять тарифный план. Также оператор может идентифицировать пользователя при проверке", — объясняет эксперт.

Помимо ряда преимуществ (не надо звонить оператору и долго ждать), у MMI-кодов есть недостатки — частые ошибки, например, перезагрузка устройства, проблемы при получении информации при физическом износе SIM-карты, отмечает Мясоедов. Кроме того, для использования подобной системы клиенту необходимо запомнить сложные комбинации кодов, поэтому с каждым годом у этой системы все меньше пользователей.