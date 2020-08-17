В Индии создали аналог TikTok 

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Индийский стриминговый сервис Zee5 создал аналог китайского приложения TikTok, заблокированного в Индии , сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что сервис запустил платформу HiPi для создания и просмотра коротких 90-секундных видеороликов, аналогичных китайскому приложению TikTok. Видео могут загрузить как публичные личности, так и простые пользователи.

По словам главы Zee5 Таруна Катиала, запуск HiPi не имеет отношения к блокировке TikTok, так как работа над платформой началась еще до блокировки китайского приложения. Тем не менее, уход TikTok с рынка поможет индийской компании более успешно конкурировать с американскими Netflix и Disney+.

Ранее стало известно, что компанию Facebook обвинили в сборе биометрических данных пользователей при помощи соцсети Instagram.