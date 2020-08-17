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В Индии создали аналог TikTok 

Мир24 и ещё 2 53 минуты назад
В Индии создали аналог TikTok
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
Индийский стриминговый сервис Zee5 создал аналог китайского приложения TikTok, заблокированного в Индии, сообщает агентство Bloomberg.
Сообщается, что сервис запустил платформу HiPi для создания и просмотра коротких 90-секундных видеороликов, аналогичных китайскому приложению TikTok. Видео могут загрузить как публичные личности, так и простые пользователи.
По словам главы Zee5 Таруна Катиала, запуск HiPi не имеет отношения к блокировке TikTok, так как работа над платформой началась еще до блокировки китайского приложения. Тем не менее, уход TikTok с рынка поможет индийской компании более успешно конкурировать с американскими Netflix и Disney+.
Ранее стало известно, что компанию Facebook обвинили в сборе биометрических данных пользователей при помощи соцсети Instagram.
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Интернет , В мире , Netflix , Bloomberg , Индия
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