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Эксперт дал советы жертвам хакерских атак 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Жертвам хакеров дали совет
Фото: Pixabay.com
Жертвам хакерских атак не стоит платить выкуп за спасение информации. Это может только спровоцировать мошенников, а данные вряд ли удастся вернуть. Такие советы в беседе с РИА Новости дал глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

«Если жертвы будут платить выкуп злоумышленникам, это только поспособствует увеличению числа подобных атак в будущем», — предупредил специалист.

В ходе разговора она напомнил про вирус-шифровальщик WannaCry, жертвами которого стали около 300 тысяч пользователей из 150 стран. Многие из них платили выкуп за свои данные, однако зараженные вирусом файлы уже нельзя было расшифровать.

«В результате отчаявшиеся жертвы оставались и без денег, и без данных. Даже если информацию удастся расшифровать, это все равно не предотвратит повторения подобных инцидентов в будущем, поскольку хакер остается в системе пользователя», — пояснил эксперт и посоветовал обращаться к специалистам по информационной безопасности.

В некоторых случаях они могут вернуть данные пользователя и даже выйти на след преступника.
Чтобы защититься от взлома, Дягилев посоветовал больше внимания уделять «цифровой гигиене»: не переходить по неизвестным ссылкам, скачивать файлы только с проверенных сайтов, не разглашать свои логины и пароли и регулярно создавать резервные копии, чтобы в случае взлома оперативно восстановить файлы.
Ранее сообщалось, что в популярных Android-устройствах нашли критическую уязвимость. С ее помощью злоумышленники могут отслеживать местоположение устройства, записывать звук в режиме реального времени, скачивать фото и видео. Брешь в системе безопасности гаджетов образуется в тот момент, когда их владельцы загружают в интернет видео или другой контент.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Происшествия , РИА Новости
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