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Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито 

РИА Новости и ещё 2 26 минут назад
Почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
Фото: © Fotolia / maxkabakov
Режим инкогнито может обеспечить вашу приватность на определенном устройстве, но не в сети, в том числе, при посещении "запрещенных" или нежелательных сайтов. Здесь вашу анонимность он не гарантирует, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей Никитин.

"Этот режим позволяет изолировать одну конкретную вкладку от других, поэтому сайты, которые вы просматриваете в этой вкладке, открытой в режиме "инкогнито", не будут отслеживаться в других. Таким образом, этот режим не обеспечивает вашей анонимности в сети, а скорее, обеспечивает вашу приватность на определенном устройстве ", — рассказал он.

Главная задача, которую решает использование режима инкогнито, — это устранение истории просмотров на конкретном устройстве. В разных веб-браузерах этот режим называется и работает немного по-разному.
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Интернет , Общество , Сергей Никитин
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