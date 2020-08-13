Почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито

Режим инкогнито может обеспечить вашу приватность на определенном устройстве, но не в сети, в том числе, при посещении "запрещенных" или нежелательных сайтов. Здесь вашу анонимность он не гарантирует, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей Никитин.
"Этот режим позволяет изолировать одну конкретную вкладку от других, поэтому сайты, которые вы просматриваете в этой вкладке, открытой в режиме "инкогнито", не будут отслеживаться в других. Таким образом, этот режим не обеспечивает вашей анонимности в сети, а скорее, обеспечивает вашу приватность на определенном устройстве ", — рассказал он.
Главная задача, которую решает использование режима инкогнито, — это устранение истории просмотров на конкретном устройстве. В разных веб-браузерах этот режим называется и работает немного по-разному.