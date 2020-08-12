Названы китайские приложения-шпионы 

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Приложения китайского разработчика QuVideo Inc ведут слежку за пользователями. Об этом говорится в докладе VPNPro.

Компания ответственна за разработку приложений VivaVideo, VivaVideo PRO, Tempo, VidStatus, SlidePlus и VivaCut. Общее число скачиваний приложений превышает 157 млн Приложения можно скачать как в GooglePlay, так и в AppStore.

Отмечается, что запрашиваемые приложениями разрешения, такие как доступ к данным о местоположении или локальным файлам, могут нарушать некоторые правила конфиденциальности и конфликтовать с внутренними и внешними правилами многих компаний.

Портал отмечает, что в 2017 году власти Индии определили VivaVideo как шпионское ПО, и посоветовали всем военным удалить приложение.

Компания QuVideo базируется в Ханчжоу и занимается разработкой мобильных видеоредакторов и фоторедакторов.