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Названы китайские приложения-шпионы 

Газета.Ru и ещё 3 12 августа 2020
Названы китайские приложения-шпионы
Фото: Газета.Ru
Приложения китайского разработчика QuVideo Inc ведут слежку за пользователями. Об этом говорится в докладе VPNPro.
Компания ответственна за разработку приложений VivaVideo, VivaVideo PRO, Tempo, VidStatus, SlidePlus и VivaCut. Общее число скачиваний приложений превышает 157 млн Приложения можно скачать как в GooglePlay, так и в AppStore.
Отмечается, что запрашиваемые приложениями разрешения, такие как доступ к данным о местоположении или локальным файлам, могут нарушать некоторые правила конфиденциальности и конфликтовать с внутренними и внешними правилами многих компаний.
Портал отмечает, что в 2017 году власти Индии определили VivaVideo как шпионское ПО, и посоветовали всем военным удалить приложение.
Компания QuVideo базируется в Ханчжоу и занимается разработкой мобильных видеоредакторов и фоторедакторов.
Ранее Wall Street Journal сообщил, что сервис TikTok к течение полутора лет собирал данные об Android-пользователях, используя тактику, запрещенную политикой Google.
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Интернет , Google , Wall Street Journal
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