Мат, рэп и порно: как судили взломщика Twitter

Судебное заседание по делу 17-летнего хакера, стоявшего за взломом Twitter-аккаунтов знаменитостей, оказалось сорвано — мероприятие, которое проходило в сервисе Zoom, атаковали пранкеры. Как оказалось, организаторы видеоконференции не смогли установить базовые настройки безопасности, из-за чего в прямом эфире речь судьи перемежалась с ругательствами и рэп-треками, а в конце трансляции на главный экран был выведен порнографический ролик.

В сервисе Zoom состоялось судебное заседание по делу 17-летнего Грэма Айвана Кларка, который подозревается в организации взлома Twitter-аккаунтов знаменитостей, включая Билла Гейтса , Илона Маска, Барака Обаму и других.

Мероприятие, на котором присутствовали судья, окружной прокурор и ряд других чиновников, пришлось закончить раньше срока, так как видеоконференцию атаковали пранкеры, сообщает The Verge. Как заявил эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс , организаторы онлайн-заседания не смогли обеспечить базовые меры безопасности от вторжения третьих лиц. Так, у конференции не было пароля, а любой желающий мог вывести свое изображение на главный экран и перебивать спикера.

В результате судебное заседание перемежалось неприятными звуками, нецензурной бранью и рэп-композициями. В конце конференции один из присоединившихся участников включил порнографический ролик на весь экран, вскоре после чего трансляция оборвалась.

«Почему главный судья не подумал о том, чтобы включить настройки, запрещающие другим людям захватывать экран — вне моего понимания. Я полагаю, что он не знал, что так можно. Реакция этого парня подводит итог случившемуся», — написал Кребс в своем Twitter-аккаунте.

How the judge in charge of the proceeding didn't think to enable settings that would prevent people from taking over the screen is beyond me. My guess is he didn't know he could. This guy's reaction sums it up. pic.twitter.com/Zz9aVc5iIg— briankrebs (@briankrebs) August 5, 2020

«Этим парнем» оказался окружной прокурор Тампы Эндрю Уоррен.

«Это по всей видимости мое лицо, когда кто-то прерывает наше судебное заседание порнороликом. Это первый и, надеюсь, последний раз, когда вы видите это выражение», — ответил Кребсу Уоррен.

Сообщается, что судья Кристофер Нэш потратил больше времени на удаление пранкеров из конференции, чем на вынесение своего решения — назначить залог за Кларка в размере $725 тыс., что в шесть раз превышает ту сумму, которую он заработал на взломе аккаунтов знаменитостей.

Известно, что Нэш самостоятельно одобрил подключение всех участников заседания, так как они притворились журналистами новостных агентств, которые по законам штата Флорида имеют право на посещение слушаний.

Обвинения во взломе Twitter-аккаунтов публичных персон были вынесены 1 августа текущего года. Фигурантами уголовного дела стали два американца, а также один британец. Лидером атаки следствие назвало Грэма Айвана Кларка, обвиненного по 30 пунктам. Ему вменяют в вину мошенничество, кражу личных данных и проведение хакерских атак.

19-летнему британцу Мэйсону Шеппарду предъявили обвинение в сговоре для проведения электронного мошенничества, а также в отмывании денег. Третьего участника хакерской атаки — 22-летнего жителя Флориды Ниме Фазели — обвинили в несанкционированном доступе к чужим компьютерным системам.

Само преступление было совершено 15 июля, когда на страницах ведущих американских корпораций и знаменитостей были размещены объявления, в которых всем желающим предлагалось перевести деньги в криптовалюте на указанный счет. В обмен преступники пообещали возвратить всю сумму в двойном размере. В итоге злоумышленникам было переведено $117 тыс.