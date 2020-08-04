Пользователи массово ринулись за порно с полицейскими

Пользователи интернета, несмотря на многочисленные акции протеста против полицейского насилия, заинтересовались порно с участием актеров в одежде правоохранителей. Как сообщает Vice, они ринулись за подобными роликами летом в разгар митингов в американских штатах.

Так, сайт xHamster зафиксировал рост поисковых запросов «коп», «полиция» и «тюрьма» на 39 процентов в США и на 25 процентов во всем мире в конце мая — начале июня. Этот период пришелся на серию акций, участники которых выступали против полицейского насилия.

По данным издания, популярность продолжают набирать и каналы на подобную тематику. Например, Fake Cop на порносайте Pornhub, у которого 82 миллиона просмотров. На ресурсе XVideos самое просматриваемое видео с полицейскими имеет 41 миллион просмотров.

Эмбер Джамилла Массер (Amber Jamilla Musser), профессор Университета Джорджа Вашингтона , уверена, что такие предпочтения связаны с тем, что у некоторых людей есть психологическое желание быть так или иначе связанным с властью. В случае с подобными роликами — с ее носителями в лице представителей государства.

«Существуют опасения, что подобные фантазии и желания останутся не только в порностудии или в постели, но сформулируют исходящее из подсознания желание существовать в таком обществе», — заметила Массер.

В марте пользователи интернета стали активно искать порно по тематике коронавируса. Тогда по поиску ролики с упоминанием инфекции стали набирать популярность у посетителей ресурсов.