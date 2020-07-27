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Роскосмос запустил приложение для смартфонов 

ТАСС и ещё 1 29 минут назад
Роскосмос запустил приложение для смартфонов
Фото: ТАСС
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
"Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете", — говорится в сообщении.
В приложении можно ознакомиться с актуальными новостями госкорпорации и ее дочерних предприятий, свежими медиаматериалами о деятельности Роскосмоса (фотографии с космодромов, дистанционное зондирование Земли, фотоблог экипажей Международной космической станции, видеоролики), информацией о средствах выведения, космодромах России и российской орбитальной группировке.
Приложение также содержит предварительный тест на прохождение отбора в отряд космонавтов.
Сейчас мобильное приложение Роскосмоса работает на операционных платформах Android и iOS и доступно для скачивания в онлайн-магазинах Google Play и App Store. Поддерживаемые версии для Android — 5.0 и выше, для iOS -11.0 и выше, сообщили в госкорпорации.
"Со временем мобильное приложение будет пополняться новыми функциями и активностями. Свои предложения по внедрению новых функций и выявленных в ходе пользования замечаниях можно направлять по электронной почте: webmaster@roscosmos.ru или через форму обратной связи, установленную непосредственно в приложении", — отмечается в сообщении.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Роскосмос , Google
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