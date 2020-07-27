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Власти Австралии подали иск к Google 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Власти Австралии подали иск к Google
Фото: Reuters
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала в Федеральный суд страны иск к Google, обвив корпорацию во введении пользователей в заблуждение для получения их персональных данных и повышения заработка на таргетированной рекламе.
Согласно материалам дела, претензия регулятора касается изменений, внесенных американской компанией 28 июня 2016 года в формулировку своей политики конфиденциальности в области сбора персональной информации пользователей, в частности, Cookie-файлов с сервисов и сайтов, не принадлежащих Google, передает Рапси со ссылкой на Reuters.
С указанного периода соответствующее положение звучит следующим образом: «в зависимости от настроек вашего акаунта и используемых продуктов такие сведения (ваши действия на других сайтах и в других приложениях) могут быть связаны с вашими личными данными, например, в случае, если партнер применяет Google Analytics вместе с рекламными сервисами».
В ACCC считают, что нововведение позволило технологическому гиганту связать модели потребительского поведения и персональные предпочтения «миллионов пользователей» с их реальными именами для большей точности настроек рекламных предпочтений, но в нарушение закона, поскольку Google не разъяснила потребителям изменения в своей политике конфиденциальности и, как следствие, не получила информированное согласие на использование персональных данных на новых условиях.
Google отвергла обвинения. Ее представитель заявил, что согласие с новыми правилами было запрошено у потребителей с помощью простых для понимания процедур. «Если пользователь не дал согласия, его опыт использования наших продуктов и услуг остался неизменным», — подчеркнули в компании.
Тем временем Евросоюз намерен принять ряд новых мер для обеспечения соблюдения норм антимонопольного законодательства крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, а также гарантировать выплату ими налогов.
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Комментарии
Интернет , В мире , Наука и техника , Amazon , ЕС , Google , Reuters , Австралия
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