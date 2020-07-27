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Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов 

РИА Новости и ещё 1 33 минуты назад
Определены лучшие приложения для смартфонов
Фото: © Depositphotos / J_ilina
Наилучшими приложениями для смартфонов на середину 2020 года считаются TikTok, WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и Zoom. В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, в каждом магазине приложений существуют миллионы различных приложений от множества разработчиков, которые привлекают внимание пользователей. «На середину этого года наилучшими приложениями, которые пользуются устойчивым спросом, являются TikTok, были интересные моменты по WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и, естественно, примкнувший за время пандемии Zoom», — отметил эксперт.
Что касается новых сервисов, то им, по словам Кускова, как правило, необходимо время для адаптации, чтобы посмотреть, какое количество пользователей они могут привлечь.
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Интернет , Гаджеты , Общество , Человек года , Денис Кусков , Netflix
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