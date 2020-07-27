Определены лучшие приложения для смартфонов

Наилучшими приложениями для смартфонов на середину 2020 года считаются TikTok, WhatsApp, Netflix , Facebook, Instagram и Zoom. В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

По его словам, в каждом магазине приложений существуют миллионы различных приложений от множества разработчиков, которые привлекают внимание пользователей. «На середину этого года наилучшими приложениями, которые пользуются устойчивым спросом, являются TikTok, были интересные моменты по WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram и, естественно, примкнувший за время пандемии Zoom», — отметил эксперт.

Что касается новых сервисов, то им, по словам Кускова, как правило, необходимо время для адаптации, чтобы посмотреть, какое количество пользователей они могут привлечь.