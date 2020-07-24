WhatsApp готовит сюрприз для пользователей 

В обновленной версии мессенджера WhatsApp один аккаунт можно будет привязать к четырем устройствам одновременно, а также значительно упростится процесс поиска нужного контента в диалогах, сообщает издание WABetaInfo.

В связи с озвученными нововведениями в интерфейсе программы появится вкладка Linked Devices (пер. с англ. — «привязанные устройства»), в которой будет указана информация об устройствах, связанных с аккаунтом пользователя. Отмечается, что разработчики установили лимит — не более 4 гаджетов.

Усовершенствование поиска заключает в себе фильтрацию искомого контента: в новой версии можно будет задавать параметры необходимого контента — текстовое сообщение, фото, видео, GIF-файлы, аудио и т.д.

Автор статьи подчеркивает, что в настоящее время программисты работают над обновлениями. Однако дата выхода новой версии пока не называется.

За последний месяц, как сообщал «Рамблер», пользователи WhatsApp в разных уголках мира жаловались на сбои в работе мессенджера. Последний раз о неполадках было заявлено 21 июля. Большинство юзеров не могли установить связь с программой, другие отметили невозможность отправки сообщений. Спустя почти сутки работоспособность мессенджера была восстановлена.