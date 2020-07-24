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WhatsApp готовит сюрприз для пользователей 

Павел Тиунов и ещё 1 44 минуты назад
В обновленной версии мессенджера WhatsApp один аккаунт можно будет привязать к четырем устройствам одновременно, а также значительно упростится процесс поиска нужного контента в диалогах, сообщает издание WABetaInfo.
В связи с озвученными нововведениями в интерфейсе программы появится вкладка Linked Devices (пер. с англ. — «привязанные устройства»), в которой будет указана информация об устройствах, связанных с аккаунтом пользователя. Отмечается, что разработчики установили лимит — не более 4 гаджетов.
Усовершенствование поиска заключает в себе фильтрацию искомого контента: в новой версии можно будет задавать параметры необходимого контента — текстовое сообщение, фото, видео, GIF-файлы, аудио и т.д.
Автор статьи подчеркивает, что в настоящее время программисты работают над обновлениями. Однако дата выхода новой версии пока не называется.
За последний месяц, как сообщал «Рамблер», пользователи WhatsApp в разных уголках мира жаловались на сбои в работе мессенджера. Последний раз о неполадках было заявлено 21 июля. Большинство юзеров не могли установить связь с программой, другие отметили невозможность отправки сообщений. Спустя почти сутки работоспособность мессенджера была восстановлена.
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Интернет , Видео , Гаджеты , Наука и техника
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