В WhatsApp вновь произошел глобальный сбой 

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp жалуются на неполадки в его работе. Согласно данным сайта Downdetector, перебои начались около 04.00 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины, Индонезии и Малайзии. Также о неполадках сообщили жители США, Колумбии и Гонконга.

Уточняется, что у большей части пользователей возникли проблемы с соединением — таковых жалоб 70%. Еще 27% пользователей говорят о проблемах с отправкой и получением сообщений, а 2% — о сложностях с авторизацией.