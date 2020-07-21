Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В WhatsApp вновь произошел глобальный сбой 

Свободная пресса и ещё 4 1 час назад
В WhatsApp вновь произошел глобальный сбой
Фото: ТАСС
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp жалуются на неполадки в его работе. Согласно данным сайта Downdetector, перебои начались около 04.00 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины, Индонезии и Малайзии. Также о неполадках сообщили жители США, Колумбии и Гонконга.
Уточняется, что у большей части пользователей возникли проблемы с соединением — таковых жалоб 70%. Еще 27% пользователей говорят о проблемах с отправкой и получением сообщений, а 2% — о сложностях с авторизацией.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Свободная пресса: последние новости
В Сеть утекли данные свыше 20 млн пользователей VPN-сервисов В Сеть утекли данные свыше 20 млн пользователей VPN-сервисов В Twitter сообщили о работе с проблемой с аккаунтами В Twitter сообщили о работе с проблемой с аккаунтами Серьезный сбой случился в работе WhatsApp Серьезный сбой случился в работе WhatsApp
Интернет , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Видео
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение