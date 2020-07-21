В WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Downdetector, как сообщал «Рамблер», отслеживает сбои в работе интернет-ресурсов. Согласно его данным, сегодня в районе 4:15 по североамериканскому восточному времени (Eastern Daylight Time, EDT) пользователи WhatsApp стали жаловаться на его неработоспособность.

70% отчетов о проблемах касались отсутствия соединения с мессенджером, 27% — невозможности отправки и получения сообщений, 2% — невозможности войти в систему. В 4:32 число сообщений о проблемах в работе WhatsApp достигло пика — более 1,7 тысячи. В 4:47 их количество снизилось до 63, в 5:17 — до 20. С тех пор число жалоб пользователей на работоспособность WhatsApp не превышало двух десятков.

14 июля в работе WhatsApp также произошел сбой. На пике число жалоб почти достигло 20 тысяч — 19 861. Тогда пользователи также жаловались главным образом на отсутствие соединения с мессенджером (71%) и невозможность отправки и получения сообщений (24%). 3% пользователей не могли войти в систему.