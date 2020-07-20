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Данные 20 млн пользователей VPN утекли в сеть 

News.ru 2 часа назад
В Сеть попали данные 20 млн аккаунтов VPN-сервисов
Фото: News.ru
Персональная информация пользователей бесплатных VPN-сервисов попала в открытый доступ. Доля среди них россиян может составлять минимум десятки тысяч.
Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на компанию по кибербезопасности vpnMentor из Израиля. Отмечается, что утекли в сеть IP-адреса, электронная почта, модели телефонов, пароли и домашние адреса пользователей.
Под ударом оказались те из них, кто отдавал предпочтение таким сервисам, как Secure VPN и Super VPN, Rabbit VPN и Free VPN, UFO VPN и FAST VPN.
Ранее NEWS.ru сообщал, что умные устройства и ПК в целях защиты информации не следует подключать к одной сети Wi-Fi. По мнению специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества, защитить сеть Wi-Fi можно используя маршрутизатор VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть»). Также помогут в обеспечении безопасности надёжные пароли и двухфакторная аутентификация (2FA).
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Интернет , Газета "Коммерсантъ" , Израиль
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