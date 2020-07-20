Кому навредит легализация Telegram в РФ

Руководитель агентства Content Review Сергей Половников заявил, что от отмены в России блокировки Telegram могут пострадать рекламные и маркетинговые агентства. По его словам, их роль посредника станет невостребованной, поскольку после легализации мессенджера крупные компании и банки смогут размещать в нём рекламу напрямую.

Они и во время блокировки не игнорировали Telegram, только размещали рекламу через агентства, пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

Первые, кто пострадает от того, что Telegram стал легальным — это, конечно, агентства — рекламные и маркетинговые, которые служили прослойкой. Туда же можно отнести различные сервисы, которые позволяли делать ссылки на Telegram, которые открывались, потому что домен t.me был заблокирован, — отметил Половников.

Он считает, что теперь основатель Telegram Павел Дуров начнёт или сам продавать рекламу, или запустит некий механизм для упорядочивания рынка.

Если новый механизм монетизации придёт, то это приведёт в Telegram «белые» деньги, и мы сможем, наконец, оценивать нормально рынок рекламы в Telegram, — добавил глава Content Review.

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