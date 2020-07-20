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Эксперт рассказал, кому навредит легализация Telegram в РФ 

News.ru и ещё 3 40 минут назад
Кому навредит легализация Telegram в РФ
Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press
Руководитель агентства Content Review Сергей Половников заявил, что от отмены в России блокировки Telegram могут пострадать рекламные и маркетинговые агентства. По его словам, их роль посредника станет невостребованной, поскольку после легализации мессенджера крупные компании и банки смогут размещать в нём рекламу напрямую.
Они и во время блокировки не игнорировали Telegram, только размещали рекламу через агентства, пояснил эксперт в интервью РИА Новости.
Первые, кто пострадает от того, что Telegram стал легальным — это, конечно, агентства — рекламные и маркетинговые, которые служили прослойкой. Туда же можно отнести различные сервисы, которые позволяли делать ссылки на Telegram, которые открывались, потому что домен t.me был заблокирован, — отметил Половников.
Он считает, что теперь основатель Telegram Павел Дуров начнёт или сам продавать рекламу, или запустит некий механизм для упорядочивания рынка.
Если новый механизм монетизации придёт, то это приведёт в Telegram «белые» деньги, и мы сможем, наконец, оценивать нормально рынок рекламы в Telegram, — добавил глава Content Review.
Ранее NEWS.ru сообщал, что владельцев сайтов предложили штрафовать за отказ удалять информацию, если к ним в соответствии с законом поступило соответствующее требование. Сумма взыскания может достигать 4 млн рублей. Поправки предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Как сказано в пояснительной записке к документу, он устранит пробел в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства.
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Комментарии
Интернет , Общество , Сергей Половников , Павел Дуров , РИА Новости
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