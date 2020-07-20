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В Сеть утекли данные 20 миллионов россиян 

Павел Тиунов и ещё 27 10 минут назад
В Сеть «утекли» данные 20 млн пользователей VPN
Фото: ТАСС
В интернете появились адреса электронных почт, пароли, адреса номера телефонов и другие данные пользователей, активно использующих VPN-сервисы (позволяют сохранить анонимность в Сети), сообщает «Коммерсант». Эксперты полагают, что утечка огромного массива информации приведет к всплеску мошенничеств.
Речь идет об архиве объёмом 1,2 ТБ, в котором содержатся данные пользователей приложений UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN: персональные данные более 20 миллионов человек. В открытом доступе оказались IP-адреса, модели телефонов, почтовые адреса, е-мэйлы, пароли к ним и многое другое.
Эксперты подчеркивают, что каждое из приложений после скачивания не требовало регистрации пользователей, а, следовательно, не должно было следить за активностью юзеров. При этом на общем сервере специалисты обнаружили несколько записей о действиях пользователей.
Среди 20 миллионов юзеров, лишившихся конфиденциальности личных данных, оказались сотни тысяч россиян, констатируют журналисты. Эксперты полагают, что к серьезным последствиям утечка сведений привести не должна. В ближайшее время аналитики ожидают всплеск рассылки спама, активности фишинговых сайтов, а также взломов личных страниц пользователей в соцсетях с целью мошенничества.
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Интернет , Происшествия
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