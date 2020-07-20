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СМИ: в Сеть «утекли» данные 20 миллионов пользователей VPN 

ТК «Звезда» 9 минут назад
В Сеть «утекли» данные 20 млн пользователей VPN
Фото: ТАСС
В руках злоумышленников оказались пароли, адреса электронной почты, IP-адреса, данные о телефонах и другая информация.
В Сети обнаружили данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых может быть информация о десятках тысяч россиян. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию vpnMentor.
Отмечается, что «утечка» произошла из приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. В руках злоумышленников оказались пароли, адреса электронной почты, IP-адреса, данные о телефонах и другая информация. Подчеркивается, что многие приложения, допустившие «утечку», имеют высокий пользовательский рейтинг и более миллиона пользователей в Google Play и AppStore.
Те, кто получил личные данные обладателей приложений, как подчеркивают эксперты, могут использовать их как для рассылки спама, так и для шантажа и вымогательства, передает «Коммерсантъ».
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Интернет , Происшествия , Google , Газета "Коммерсантъ"
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