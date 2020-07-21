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Обновление Windows 10 лишило пользователей доступа к Сети 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 1 час назад
Обновление Windows 10 лишило пользователей доступа к Сети
Фото: Reuters
Прошедшее в мае обновление операционной системы Windows 10 привело к системной ошибке у ряда пользователей, связанной со статусом подключения к интернету. Специальная служба на компьютере информирует, что подключения к Сети отсутствует, хотя в большинстве случаев оно на самом деле есть, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание BetaNews.
В Microsoft знают о проблеме, но пока её не решили, говорится в материале.
На днях сообщалось, что Microsoft возобновила выпуск необязательных обновлений Windows 10, не связанных с безопасностью. Он был временно приостановлен с мая.
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Интернет , Наука и техника , Microsoft , РЕН ТВ
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