Обновление Windows 10 лишило пользователей доступа к Сети 

Прошедшее в мае обновление операционной системы Windows 10 привело к системной ошибке у ряда пользователей, связанной со статусом подключения к интернету. Специальная служба на компьютере информирует, что подключения к Сети отсутствует, хотя в большинстве случаев оно на самом деле есть, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание BetaNews.

Microsoft знают о проблеме, но пока её не решили, говорится в материале.

На днях сообщалось, что Microsoft возобновила выпуск необязательных обновлений Windows 10, не связанных с безопасностью. Он был временно приостановлен с мая.