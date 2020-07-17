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Приложение Skype научилось скрывать бардак в комнате во время видеозвонков 

Ferra.ru 17 минут назад
Skype научился скрывать бардак во время видеозвонков
Фото: Ferra.ru
Пока опция доступна только в версии для iOS.
Беспорядок на фоне скрывается простым размытием. Эта функция уже есть, например, в корпоративной платформе Microsoft Teams и в десктопной версии Skype. Теперь она стала доступна простым пользователям iPhone и iPad.
Для работы функции используется искусственный интеллект. Он размывает на картинке всё, кроме человека, не трогает даже его волосы и руки. Опция может быть полезна для тех, кто не хочет показывать людям интерьер своей квартиры.
В приложении Skype для Android-устройств нововведения пока нет. Возможно, оно появится позже. Microsoft пока не планирует прекращать поддержку Skype, несмотря на наличие других сервисов для видеозвонков.
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Интернет , Наука и техника , Microsoft
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