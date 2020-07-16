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В работе Instagram произошел сбой 

Rambler News Service и ещё 7 46 минут назад
В работе Instagram произошел сбой
Фото: Reuters
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается в четверг на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Испании, Италии и Австралии, а также в Бразилии, Перу и Колумбии. В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы.
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 66%), 18% не могут размещать публикации, еще порядка 15% не могут войти в свои учетные записи.
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Интернет , Азия , Наука и техника
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