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В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома 

РИА Новости 34 минуты назад
В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома
Фото: © AP Photo / Mark Lennihan
Все сообщения в Twitter компании Apple не видны после того, как неизвестные разместили там сообщение об удвоение биткоинов, как и в ряде аккаунтов знаменитых людей.
В официальном аккаунте Apple нет ни одного сообщения, там видны только рекомендации о том, к кому можно подписаться.
Ранее сообщалось, что в аккаунтах в Twitter ряда знаменитостей и компаний появились однотипные объявления с небольшими вариациями. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
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Интернет , В мире , Майкл Блумберг , Джефф Безос , Билл Гейтс , Барак Обама , Джозеф Байден , Илон Маск , Уоррен Баффет , Amazon , SpaceX , Apple , Uber
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