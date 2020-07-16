В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома 

Все сообщения в Twitter компании Apple не видны после того, как неизвестные разместили там сообщение об удвоение биткоинов, как и в ряде аккаунтов знаменитых людей.

В официальном аккаунте Apple нет ни одного сообщения, там видны только рекомендации о том, к кому можно подписаться.