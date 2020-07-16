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В США анонсировали меры против популярных китайских приложений 

ТК «Звезда» и ещё 7 53 минуты назад
В США анонсировали меры против популярных приложений в КНР
Фото: Valentin Wolf globallookpress
Сейчас несколько сотрудников в американской администрации оценивают риски для национальной безопасности, связанные с данными приложениями.
В США в ближайшие нескольких недель могут принять решение по мерам, которые могут применить в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.
По его словам, сейчас несколько сотрудников в американской администрации оценивают риски для национальной безопасности, связанные с данными приложениями, которые потенциально могут привести к утечке данных и сбору информации об американских гражданах.
«Я не думаю, что есть какой-то установленный предельный срок для действий, но я думаю, что речь идет о неделях, а не месяцах», — приводит ТАСС слова Медоуз.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что власти страны рассмотрят возможность запрета приложения TikTok, как это уже сделали в Индия. Он отметил, что помимо TikTok, в США могут запретить и другие китайские приложение, через которые может «утекать» информация о пользователях в КНР.
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Комментарии
Интернет , Азия , В мире , США , ИТАР-ТАСС
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