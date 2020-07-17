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В ближайшие недели должен появиться аналог TikTok 

Мир24 и ещё 19 15 минут назад
Должен затмить: Мир ждет более совершенный аналог TikTok
Фото: Reuters
Компания Facebook в ближайшие недели запустит приложение Instagram Reels. Уточняется, что новая программа претендует на то, чтобы затмить TikTok, сообщает «Газета.Ru».
Известно, что запуск приложения запланирован в более чем в 50 странах. Instagram Reels предполагает запись коротких 15-секундных роликов, на которые можно наложить музыку и различные эффекты.
Отмечается, что Facebook несколько ускорил вывод на рынок Instagram Reels в США и по всему миру после того, как американские власти начали расследование в отношении TikTok.
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Интернет , В мире , Газета.Ru
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