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Bloomberg: Facebook может отказаться от политической рекламы перед выборами президента США 

ТАСС и ещё 5 22 часа назад
ТАСС, 10 июня. Американская компания Facebook рассматривает возможность запрета размещения политической рекламы в одноименной социальной сети в преддверии президентских выборов в США. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, компания хочет отказаться от рекламы политической направленности, чтобы минимизировать число публикаций, содержащих заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию. Отмечается, что решение еще не принято. Источники агентства утверждают, что в Facebook опасаются, что полный запрет политической рекламы может осложнить ведение предвыборных кампаний кандидатов в президенты и ограничить их возможности реагировать на текущую новостную повестку.
По информации Bloomberg, алгоритмы Facebook на данный момент не проверяют рекламные публикации политиков на достоверность. Таким образом, содержащая ложную информацию политическая реклама технически может быть размещена в соцсети без угрозы удаления.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев — нынешний президент Дональд Трамп.
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Комментарии
Интернет , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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