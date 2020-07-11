Instagram запретит рекламу изменения ориентации

Instagram запрещает размещение на своей платформе любого контента, который продвигает репаративную терапию, сообщает Рейтер со ссылкой на заявление директора по общественной стратегии Instagram Тары Хопкинс.

Сообщается, что соцсеть расширит перечень существующих правил в отношении ненавистнических высказываний, действующий во всем мире, включив в него запрет на публикации, продвигающие эту практику.

"Мы не позволяем атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг репаративной терапии", — заявила Хопкинс, чьи слова приводит телеканал.

Кроме того, Instagram больше не будет рекомендовать контент, связанный с репаративной терапии, например, отзывы о ее эффективности или посты, восхваляющие или поддерживающие эту практику.

Репаративная терапия предполагает смену гомосексуальной или бисексуальной ориентации на гетеросексуальную через лоботомию, химическую кастрацию, нормальную терапию. Консенсуса о ее эффективности нет, большинство ученых и медиков критикуют методику, в некоторых странах она запрещена законодательно.