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В Twitter может появиться платный контент 

Газета.Ru и ещё 1 53 минуты назад
В Twitter может появиться платный контент
Фото: Reuters
На сайте Twitter появилась вакансия о поиске ведущего разработчика, который будет создавать платформу для платного контента, пишет "Ведомости".
"Мы — новая команда под кодовым названием "Грифон". Мы разрабатываем платформу подписки, которой в будущем смогут пользоваться другие наши команды. Впервые для Twitter!", — говорилось в вакансии.
Через несколько часов текст объявления изменился: исчезла информация про платный контент, "Грифон" и платформе. Сейчас в вакансии говорится лишь о ведущем Android-разработчике.
Позже официальный представитель Twitter заявил, что компания не стала бы раскрывать такое значимое событие подобным образом, но при этом подтвердил, что социальная сеть рассматривает разные способы увеличения дохода.
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Интернет , Наука и техника , Ведомости
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