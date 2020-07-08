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Огромная летучая мышь с полутораметровыми крыльями напугала людей 

Lenta.ru 59 минут назад
Огромная летучая мышь напугала людей
Фото: https://twitter.com/AlexJoestar622
Фотография огромной летучей мыши с размахом крыльев до 1,7 метра приобрела вирусную популярность в Twitter. Об этом пишет издание Daily Mirror.
После публикации пост собрал более 270 тысяч лайков и 110 тысяч ретвитов. Судя по комментариям, люди поражены и напуганы тем, что существуют летучие мыши с полутораметровыми крыльями.
«Вообразите, что она проснулась и летит прямо на вас, — написал кто-то. — Я бы в таком случае уехал из страны». «Есть вид летучих мышей, которые выше меня. Я знаю, что они вегетарианцы и все такое, но все равно напуган», — говорится в другом комментарии.
На снимке изображен гривастый ацеродон — разновидность летучих мышей, которая встречается на Филиппинском архипелаге. У них действительно очень большие крылья, однако само животное относительно невелико: длина тела до 29 сантиметров и вес до 1,2 килограмма.
В феврале стало известно, что тысячи черных граклов посеяли панику в американском городе Берлсон, штат Техас. На кадрах, снятых очевидцами, огромная стая птиц проносится над торговым центром и примыкающей к нему парковкой.
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Интернет , Общество
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