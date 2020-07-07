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В США могут запретить TikTok 

Общественная служба новостей 3 часа назад
В США могут запретить TikTok
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в США возможен запрет китайского приложения TikTok. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.
Происходит это на фоне сообщений о том, что руководство социальной сети передает данные пользователей властям Китая.
Отметим, в Штатах приложением пользуется 30 млн человек.
Напомним, ранее в Китае владельца TikTok оштрафовали за «уход от ценностей социализма». Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.
Сообщение В США могут запретить TikTok появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Интернет , Наука и техника , Fox News , США
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