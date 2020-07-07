В США могут запретить TikTok 

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в США возможен запрет китайского приложения TikTok. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.

Происходит это на фоне сообщений о том, что руководство социальной сети передает данные пользователей властям Китая.

Отметим, в Штатах приложением пользуется 30 млн человек.

Напомним, ранее в Китае владельца TikTok оштрафовали за «уход от ценностей социализма». Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.

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