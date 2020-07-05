«Была какая-то редкая этика»: Хакеров в РФ «похвалили»

Многие компьютерные хакеры во время пандемии коронавируса "проявили этику" и не атаковали информационные системы российских медицинских учреждений, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков

"Отмечу, что у этих злоумышленников (занимающихся DDoS-атаками — ред.), в отличие от тех, кто создает фишинговые ресурсы, наверное, есть "профессиональная этика", я надеюсь на это. Мы видели во многих странах мира атаки на медучреждения, в России этого не происходило. То есть, ни объявлений на хакерских форумах, ни заражений, ни атак шифровальщиков", — сообщил он.

"Была какая-то редкая для нашего наблюдения этика, как будто с учетом того, что происходит, все поняли, что в России медицинские учреждения — вопрос жизни или смерти для многих людей… Это, естественно, мое предположение, я не общался с хакерами, но я заметил. В принципе, это было бы "супер-аморально", — отметил Сачков.

При этом в Великобритании и США, по его словам, были зафиксированы атаки порталов заказчиков строящихся медучреждений.

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