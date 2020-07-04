Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след 

МОСКВА , 4 июл — РИА Новости. Полностью удалить цифровой след из интернета не представляется возможным. Даже приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным, ведь часть данных все равно остается у провайдера, при использовании рабочего Wi-Fi — у работодателя, а иногда сами сайты отслеживают страницы посещения, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Цифровой след представляет собой совокупность данных, которые пользователь оставляет, осуществляя серфинг по интернету: история поиска в браузере (показывает наши интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении и любимых местах для отдыха), комментарии под чужими постами, лайки, репосты, даже личная переписка. «Вся эта информация в совокупности превращается в „цифровую тень“ человека, по которой его можно распознать», — сказал эксперт.

Каждый пользователь Сети имеет свой цифровой след, который становится его виртуальной личностью, причем зачастую оставляет его неосознанно. Например, такой цифровой тенью становятся ip-адреса устройства и история поиска в интернете.