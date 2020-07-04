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Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Полностью удалить цифровой след из интернета не представляется возможным. Даже приватный режим просмотра в браузерах не делает человека полностью анонимным, ведь часть данных все равно остается у провайдера, при использовании рабочего Wi-Fi — у работодателя, а иногда сами сайты отслеживают страницы посещения, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
Цифровой след представляет собой совокупность данных, которые пользователь оставляет, осуществляя серфинг по интернету: история поиска в браузере (показывает наши интересы и приоритеты), посты в соцсетях (выдают данные о нашем местоположении и любимых местах для отдыха), комментарии под чужими постами, лайки, репосты, даже личная переписка. «Вся эта информация в совокупности превращается в „цифровую тень“ человека, по которой его можно распознать», — сказал эксперт.
Каждый пользователь Сети имеет свой цифровой след, который становится его виртуальной личностью, причем зачастую оставляет его неосознанно. Например, такой цифровой тенью становятся ip-адреса устройства и история поиска в интернете.
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Интернет , РИА Новости , Москва
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