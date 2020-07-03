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Twitter пообещал ввести редактор сообщений, когда все будут носить маски 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Twitter назвал условие для ввода редактора сообщений
Фото: РИА Новости
Социальная сеть Twitter пообещала ввести функцию редактирования публикаций, когда все будут носить маски.
"Вы сможете получить кнопку редактирования, когда все будут носить маски", — говорится в сообщении компании, опубликованном в ее микроблоге.
Ранее глава компании Джек Дорси заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить. Таким образом, своей последней публикацией компания могла снова намекнуть, что функция редактирования так и не будет введена.
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Интернет , Наука и техника , Джек Дорси
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