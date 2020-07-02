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Windows 10 обновил дизайн «Пуска» 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Windows 10 обновил дизайн «Пуска»
Фото: blogs.windows.com
Компания Microsoft представила новую версию Windows 10, получившую название Windows 10 Insider Preview Build 20161. На данный момент она доступна для разработчиков.
Среди нововведений — новый дизайн меню «Пуск». Усовершенствованный дизайн меню стал более обтекаемым, он отлично смотрится как в тёмной, так и в светлой темах.
Кроме того, в рамках обновления дизайна ОС были перерисованы значки интерфейса. Также были обновлены и плитки — их сделали на полупрозрачном фоне, чтобы упростить визуальное восприятие Windows 10 и поиск приложений. К тому же теперь все плитки с иконками приложений выполнены в одном стиле и в одном цвете.
Как сообщает RNS, нововведения коснулись сочетания клавиш Alt+Tab, игрового приложения Xbox и уведомлений. Теперь в плашке с уведомлением будет полностью отображаться иконка и название приложения, от которого оно пришло.
Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft выпустила внеплановое обновление операционной системы Windows 10. из-за серьёзных уязвимостях с маркировками CVE-2020-1425 и CVE-2020-1457. Они позволяют запускать на ПК вредоносные приложения. Проблема возникла из-за технологии обработки объектов в памяти приложением Windows Codecs Library. В результате хакеры могли создать файлы изображений с вредоносными кодами. В компании уверены, что общественность не знала об уязвимостях. В связи с этим их использование злоумышленниками маловероятно.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Программирование , Microsoft
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