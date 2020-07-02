Windows 10 обновил дизайн «Пуска» 

Компания Microsoft представила новую версию Windows 10, получившую название Windows 10 Insider Preview Build 20161. На данный момент она доступна для разработчиков.

Среди нововведений — новый дизайн меню «Пуск». Усовершенствованный дизайн меню стал более обтекаемым, он отлично смотрится как в тёмной, так и в светлой темах.

Кроме того, в рамках обновления дизайна ОС были перерисованы значки интерфейса. Также были обновлены и плитки — их сделали на полупрозрачном фоне, чтобы упростить визуальное восприятие Windows 10 и поиск приложений. К тому же теперь все плитки с иконками приложений выполнены в одном стиле и в одном цвете.

Как сообщает RNS, нововведения коснулись сочетания клавиш Alt+Tab, игрового приложения Xbox и уведомлений. Теперь в плашке с уведомлением будет полностью отображаться иконка и название приложения, от которого оно пришло.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft выпустила внеплановое обновление операционной системы Windows 10. из-за серьёзных уязвимостях с маркировками CVE-2020-1425 и CVE-2020-1457. Они позволяют запускать на ПК вредоносные приложения. Проблема возникла из-за технологии обработки объектов в памяти приложением Windows Codecs Library. В результате хакеры могли создать файлы изображений с вредоносными кодами. В компании уверены, что общественность не знала об уязвимостях. В связи с этим их использование злоумышленниками маловероятно.