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Facebook запретит ненависть в рекламе 

РИА Новости и ещё 3 31 минуту назад
Facebook запретит ненависть в рекламе
Фото: РИА Новости
Глава Facebook Марк Цукерберг заявил в пятницу, что компания запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в социальной сети, а также будет маркировать публикации, которые могут заслуживать внимания и или быть ценными для общественных интересов, но нарушают политику компании.
"Мы расширяем нашу политику в отношении рекламы, чтобы запретить утверждения, что люди определенной расы, этнической принадлежности, национальности, религиозных убеждений, касты, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса представляют угрозу для безопасности, здоровья или существования других", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.
Кроме того, Facebook расширяет политику, чтобы лучше защитить мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище, от рекламы, в которой говорится, что они уступают другим группам людей, или показывается презрение и отвращение к ним.
Цукерберг также указал, что иногда Facebook не удаляет контент, который нарушает политику соцсети, если ценность для общественных интересов перевешивает риск причинения вреда.
"Зачастую просмотр того, что говорят политики, отвечает общественным интересам, и точно также новостные издания сообщат о том, что скажут политики, мы думаем, что люди должны иметь возможность видеть это самим на наших платформах. Скоро мы начнем маркировать некоторый контент, который мы не удаляем, потому что он заслуживает внимания, и люди смогут увидеть, когда это происходит", — написал он.
Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента.
В пятницу компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом" в соцсети. Позже один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc присоединился к бойкоту, отказавшись от рекламы в Facebook и Instagram. Аналогичное заявление сделала компания Unilever.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Мигранты , Марк Цукерберг , Verizon
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