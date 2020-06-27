Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар 

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Индии скончалась 16-летняя TikTok-блоггер Сия Каккар, на которую были подписаны более 2 млн пользователей по всему миру. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление менеджера девушки Арджуна Сарина.

"Покойся с миром. Больше слов нет. Ты всегда будешь артистом", — написал Сарин у себя в соцсетях.

Причины гибели девушки не называются, полиция подтвердила факт смерти Каккар.

Сия Каккар прославилась в сети воссозданием популярных мемов и коротких комедийных сцен. Ее ролики собрали более 120 млн просмотров индийских пользователей с 2016 года.