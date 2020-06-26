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Symantec заявила о новых хакерских атаках 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Symantec заявила о новых хакерских атаках
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Компания Symantec, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила о серии атак против американских фирм и пользователей со стороны злоумышленников, пытающихся установить вредоносную программу WastedLocker.
"WastedLocker — это относительно новый вид целевых программ-вымогателей… WastedLocker имеет отношение к пресловутой киберкриминальной Evil Corp", — говорится в пресс-релизе Symantec, которая входит в состав калифорнийской корпорации Broadcom.
Указывается, что конечная цель этих атак — зашифровать большую часть компьютеров и серверов, чтобы потребовать у владельцев многомиллионный выкуп. "По меньшей мере 31 организация подверглась нападению, а это означает, что общее число атак может быть намного больше. Злоумышленники взломали (компьютерные) сети организаций и готовились к атакам с использованием программ-вымогателей", — сообщают в компании.
Там обращают внимание на то, что злоумышленники пытались отследить сотрудников компаний, которые работают удаленно, затем использовали слабые места в их домашних компьютерах, через которые пытались получить доступ в рабочие сети компаний-жертв.
Правоохранительные органы США в декабре 2019 года обнародовали обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве против граждан РФ Максима Якубца, Игоря Турашева и других. По данным следствия, 32-летний москвич Максим Якубец якобы является лидером хакерской группировки Evil Corp, которая использовала программы Bugat и Zeus для получения незаконного доступа к банковским счетам пользователей. Реальные потери жертв его атак оцениваются в 70 миллионов долларов. Минфин США тогда заявлял, что Якубец связан с ФСБ РФ, на которую работал в 2017 году.
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Комментарии 1
Интернет , Происшествия , ФСБ , Казначейство США
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