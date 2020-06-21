Бизнесмен назвал причину разблокировки Telegram

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин в разговоре с RTVI назвал возможную причину разблокировки мессенджера Telegram, предположив, что с него могли снять ограничения, поскольку мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов.

Он предположил, что основатель мессенджера Павел Дуров готовит с кем-то сделку о продаже, поскольку у него не получилась «гениальная идея на миллиарды».

Бизнесмен также назвал «хренью» публикацию в канале Дурова, где он поздравлял россиян с разблокировкой мессенджера. По словам Чичваркина, основатель Telegram уже не один раз писал одно, а потом делал все наоборот. Например, когда опубликовал причины не уезжать из России, а потом переехал в другую страну и рассказал о причинах покинуть родину.

«Он считает себя гением. И, мне кажется, в целом он людей считает за быдло», — сказал бизнесмен.

18 июня Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — отмечалось в сообщении ведомства. Также было указано, что разблокировка стала возможной после согласования с Генеральной прокуратурой . При этом Дуров пояснил, что разблокировка Telegram на территории России не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность.