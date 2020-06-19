Россия согласилась пойти на уступки Apple 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласилась пойти на уступки в требованиях по установке отечественного программного обеспечения на смартфоны зарубежных производителей. Об этом со ссылкой на новую версию документа, которая направлена в правительство, пишет «Коммерсантъ».

В первую очередь такие изменения направлены на работу с закрытой экосистемой Apple , которая не предусматривает предустановки сторонних приложений. Эксперты отмечали, что корпорация даже может покинуть российский рынок, если требования утвердят в предыдущем виде.

Теперь антимонопольщики хотят добиться не установки ПО, а размещения иконок для их скачивания в момент активации смартфона, компьютера или Smart TV. При этом из документа исключены такие устройства, как планшеты и умные часы.

Требования должны вступить в силу с 1 января 2021 года, а сам закон хотят принять до 1 июля. Производителей обяжут рекламировать таким образом 13 видов приложений. Программа, претендующая на вхождение в список, должна иметь не менее 100 тысяч скачиваний или 100 тысяч уникальных пользователей в сутки, а также способствовать распространению социально значимой информации и духовно-нравственных ценностей.

Поставщик программы должен быть либо зарегистрирован в России, либо принадлежать компании, которую контролируют российские граждане.

Apple оставалась единственной компанией, которая так и не пошла навстречу ФАС, и теперь в ведомстве надеются, что после пересмотра требований она согласится их исполнить.

Однако эксперты отмечают, что Apple по-прежнему невыгодно уступать в этом вопросе, потому что аналогичные претензии могут предъявить и остальные страны. Тем не менее новые формулировки не ставят под угрозу сам принцип закрытости системы, который соблюдает корпорация.

Другие производители, в том числе Samsung и Huawei, готовы исполнить требования российского законодательства, Xiaomi также подтвердили, что согласятся установить российские приложения.