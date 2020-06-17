Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook разрешит пользователям отключать политическую рекламу 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Facebook разрешит отключать политическую рекламу
Фото: РИА Новости
Компания Facebook даст пользователям в США возможность отключать политическую рекламу во время предвыборной кампании 2020 года. Кроме того, руководство соцсети, которое политики подвергали критике за недостаточное противодействие вредоносной политической информации, сформирует специальный центр, посвященный голосованию на президентских выборах в США.
Как следует из заявления Facebook, этот центр предоставит пользователям "достоверные сведения о процессе голосования, а также объяснит, как зарегистрироваться в качестве избирателя". В компании заявляют, что, согласно проведенным исследованиям, большинство пользователей заинтересованы в такой информации, поскольку из-за пандемии коронавируса многие штаты внесли изменения в избирательный процесс.
На пятницу намечены виртуальные слушания в спецкомитете по разведке палаты представителей США, на которых выступят руководители крупных IT-компаний. Их главная тема — обеспечение безопасности предстоящих 3 ноября выборов президента страны от предполагаемого иностранного вмешательства.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Российская Газета: последние новости
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram Пиратские программы удалят из магазинов приложений Пиратские программы удалят из магазинов приложений "Яндекс" запустил бесплатный сервис видеовстреч "Телемост" "Яндекс" запустил бесплатный сервис видеовстреч "Телемост"
Комментарии
Интернет , Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Видео
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
00:26
Попытка ограбления подмосковного банка попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение