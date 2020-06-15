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Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к Wi-Fi в общественных местах 

РИА Новости и ещё 2 35 минут назад
Раскрыта опасность сетей Wi-Fi
Фото: CC0 / 3844328 / Wireless
Любой Wi-Fi, за исключением корпоративных сетей, к которому подключается человек, может представлять опасность. Наличие даже самого сложного пароля не повышает безопасность сети, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"На роутер, который распределяет Wi-Fi, можно закачать зловредные программы или приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Таким образом хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы", — сказал эксперт.
Также роутер Wi-Fi может вызвать определенный контент в гаджете. К примеру, страницу входа в интернет через публичную сеть можно заменить на страницу Госуслуг или любого другого сайта. Когда пользователь начет пытаться зайти в личный кабинет, вводить логин и пароль, он потеряет доступ к личному кабинету. Затем хакеры смогут получить почти любую информацию о человеке: где он находится, сколько у него денег, его перемещение.
"Понять, что ты стал жертвой злоумышленников, достаточно сложно, потому что задача хакеров №1 — сделать так, чтобы никто не понял, что это были хакеры. Это значит, что все хакерские атаки, о которых мы узнаем из СМИ, как правило, потерпели неудачу. Понять, что вас взломали, можно уже тогда, когда твои данные где-то используются", — сообщил Щельцин.
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Интернет , Общество , Арсений Щельцин
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