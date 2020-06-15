Раскрыта опасность сетей Wi-Fi

Любой Wi-Fi, за исключением корпоративных сетей, к которому подключается человек, может представлять опасность. Наличие даже самого сложного пароля не повышает безопасность сети, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

"На роутер, который распределяет Wi-Fi, можно закачать зловредные программы или приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Таким образом хакеры могут подменять сайты, контент, считывать персональные данные, логины, пароли и личные файлы", — сказал эксперт.

Также роутер Wi-Fi может вызвать определенный контент в гаджете. К примеру, страницу входа в интернет через публичную сеть можно заменить на страницу Госуслуг или любого другого сайта. Когда пользователь начет пытаться зайти в личный кабинет, вводить логин и пароль, он потеряет доступ к личному кабинету. Затем хакеры смогут получить почти любую информацию о человеке: где он находится, сколько у него денег, его перемещение.