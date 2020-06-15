В Windows сломались драйвера 

В Windows 10 заметили циклическую ошибку обновлений драйверов Intel . На жалобы пользователей обратило внимание издание Windows Latest.

Согласно публикациям на форумах Microsoft и Reddit, система пытается обновить ПО графического процессора Intel на более старый драйвер. Пользователи заметили, что в Windows «что-то сломалось», так как ОС запрашивает устаревшую версию драйвера под номером 26.20.100.7325.

«Система пишет, что более новое ПО уже установлено, но все равно пытается откатиться на старую версию драйвера», — пишет один из владельцев лицензионной копии Windows 10.

По словам пользователей, ошибка приводит к бесконечным попытками системы установить несуществующий драйвер.

В компании отреагировали на жалобы, посоветовав пользователям очистить кэш Центра обновлений. Для этого в Microsoft рекомендовали найти раздел SoftwareDistribution в системном каталоге Windows и удалить все папки из него. В ряде случаев может помочь ручное удаление драйвера графического оборудования и перезагрузка системы.

Ранее Microsoft признала ошибку, связанную с исчезновением ПО подключенных к Windows принтеров. Пользователи заявили, что при подключении офисного оборудования через USB-порт и выключении компьютера при следующем запуске система перестает отображать сторонние девайсы.