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В Windows сломались драйвера 

Lenta.ru и ещё 1 54 минуты назад
В Windows сломались драйвера
Фото: Reuters
В Windows 10 заметили циклическую ошибку обновлений драйверов Intel. На жалобы пользователей обратило внимание издание Windows Latest.
Согласно публикациям на форумах Microsoft и Reddit, система пытается обновить ПО графического процессора Intel на более старый драйвер. Пользователи заметили, что в Windows «что-то сломалось», так как ОС запрашивает устаревшую версию драйвера под номером 26.20.100.7325.
«Система пишет, что более новое ПО уже установлено, но все равно пытается откатиться на старую версию драйвера», — пишет один из владельцев лицензионной копии Windows 10.
По словам пользователей, ошибка приводит к бесконечным попытками системы установить несуществующий драйвер.
В компании отреагировали на жалобы, посоветовав пользователям очистить кэш Центра обновлений. Для этого в Microsoft рекомендовали найти раздел SoftwareDistribution в системном каталоге Windows и удалить все папки из него. В ряде случаев может помочь ручное удаление драйвера графического оборудования и перезагрузка системы.
Ранее Microsoft признала ошибку, связанную с исчезновением ПО подключенных к Windows принтеров. Пользователи заявили, что при подключении офисного оборудования через USB-порт и выключении компьютера при следующем запуске система перестает отображать сторонние девайсы.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Технологии , Microsoft , Intel
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