Facebook усилит защиту Messenger на iOS 

Facebook тестирует экспериментальную функцию для усиления защиты пользователей Messenger на iOS. Она добавляет в приложение поддержку Touch ID, Face ID или пароля.

При активации функции пользователю будет необходимо пройти аутентификацию, чтобы получить доступ к чатам Messenger. Настройки блокировки приложения также позволят юзеру выбрать время запроса Face ID: сразу после закрытия программы либо до часа после её последнего использования.

Мы хотим предоставить людям больше возможностей и средств управления для защиты своих личных сообщений, и недавно мы начали тестировать функцию, которая позволяет разблокировать приложение Messenger с помощью настроек вашего устройства. Это дополнительный уровень конфиденциальности, который запрещает доступ к вашим сообщениям кому-либо ещё, — рассказал Engadget представитель Facebook.

В тестировании нововведения сейчас участвует небольшое количестве пользователей iOS. В случае положительного отклика Facebook сделает его доступным для всех.