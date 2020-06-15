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Facebook усилит защиту Messenger на iOS 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Facebook усилит защиту Messenger на iOS
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Facebook тестирует экспериментальную функцию для усиления защиты пользователей Messenger на iOS. Она добавляет в приложение поддержку Touch ID, Face ID или пароля.
При активации функции пользователю будет необходимо пройти аутентификацию, чтобы получить доступ к чатам Messenger. Настройки блокировки приложения также позволят юзеру выбрать время запроса Face ID: сразу после закрытия программы либо до часа после её последнего использования.
Мы хотим предоставить людям больше возможностей и средств управления для защиты своих личных сообщений, и недавно мы начали тестировать функцию, которая позволяет разблокировать приложение Messenger с помощью настроек вашего устройства. Это дополнительный уровень конфиденциальности, который запрещает доступ к вашим сообщениям кому-либо ещё, — рассказал Engadget представитель Facebook.
В тестировании нововведения сейчас участвует небольшое количестве пользователей iOS. В случае положительного отклика Facebook сделает его доступным для всех.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook совместно с Google, Microsoft и 15 другими технологическими компании объединили усилия для борьбы против сексуального насилия над детьми в Интернете. Инициатива получила название Project Protect.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Технологии , Безопасность , Microsoft , Google
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