Twitter заблокировал более тысячи российских аккаунтов

Китая и Администрация Twitter заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России Турции . Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте соцсети.

Заблокированы были 32 242 учетные записи, все материалы, которые публиковали с их помощью, "удалены из соцсети". Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети.

По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 — Турции, а 1 152 — России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.

В декабре 2019 года Роскомнадзор потребовал от представителей соцсети разъяснить блокировку ряда российских аккаунтов, включая страницы Россотрудничества и проекта "Хорошие новости". Ведомство выразило глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации. В Роскомнадзоре тогда подчеркивали, что в соцсети доступен для просмотра "контент, действительно представляющий опасность для пользователей".