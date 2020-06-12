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В Twitter заблокировали более 32 тыс. аккаунтов, якобы связанных с РФ, Китаем и Турцией 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Twitter заблокировал более тысячи российских аккаунтов
Фото: Reuters
Администрация Twitter заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте соцсети.
Заблокированы были 32 242 учетные записи, все материалы, которые публиковали с их помощью, "удалены из соцсети". Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети.
По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 — Турции, а 1 152 — России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.
В декабре 2019 года Роскомнадзор потребовал от представителей соцсети разъяснить блокировку ряда российских аккаунтов, включая страницы Россотрудничества и проекта "Хорошие новости". Ведомство выразило глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации. В Роскомнадзоре тогда подчеркивали, что в соцсети доступен для просмотра "контент, действительно представляющий опасность для пользователей".
"В частности, на страницах ресурса размещается информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганде наркотиков", — отмечали в ведомстве.
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Интернет , Наука и техника , Роскомнадзор , Китай , Турция
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