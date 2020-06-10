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Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon 

Прайм 11 часов назад
Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon
Фото: Прайм
Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon.
"Что-то пошло не так. Машины тоже ошибаются, мы их скоро починим", — говорилось в заставке на сайте Ozon.
Похожее сообщение могли увидеть пользователи мобильного приложения площадки: "Что-то пошло не так. Техническая проблема".
О сбоях в работе Ozon также сообщал сайт мониторинга состояния сетей Down Detector. Согласно его данным, проблемы начались после 15.18 мск. В 16.00 мск сайт и приложение возобновили работу.
"В середине дня 10 июня наблюдались краткосрочные неполадки в работе сайта и приложения Ozon. ИТ-команде понадобилось 20 минут, чтобы восстановить рабочий режим. На подавляющее большинство клиентов неполадки не повлияли", — прокомментировала РИА Новости заместитель гендиректора по связям с индустрией Ozon Мария Заикина. Причины сбоя не уточняются.
Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Основан в 1998 году, основные инвесторы — АФК "Система" и Baring Vostok.
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Интернет , Москва
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