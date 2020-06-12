В WhatsApp появится новая функция 

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По данным издания, новая опция позволит пользователям искать сообщения в чатах по дате. В настоящее время в мессенджере уже существует функция поиска, однако юзерам приложения сложно найти пост, отправленный или полученный в определенный день.

После запуска новой функции пользователи смогут быстро найти нужное сообщение, выбрав дату его отправки или получения. Для этого им потребуется нажать на значок календаря в режиме поиска в чате.

В настоящее время функция находится на стадии альфа-тестирования. Дата, когда она будет представлена широкой общественности, пока неизвестна. Предполагается, что она появится одновременно для устройств как на iOS, так и на Android, поскольку обычно мессенджер предлагает одинаковые обновления для всех платформ.

В конце апреля в WhatsApp появилась новая функция. Теперь в групповых видео— и аудиозвонках могут участвовать до восьми человек. Представители мессенджера рассказали, что из-за введенных на время пандемии коронавируса карантинных мер люди по всему миру начали использовать мессенджер чаще, чем когда-либо. Особенно популярны групповые звонки, поэтому в компании приняли решение увеличить максимальное количество их участников в два раза.