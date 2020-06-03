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Microsoft Edge теперь доступен всем через Центр обновлений 

Игромания.ру 1 час назад
Microsoft Edge доступен всем через Центр обновлений
Фото: Игромания.ру
Вскоре после выхода Windows 10 (2004) компания Microsoft начала развёртывание обновления браузера Edge на базе Chromium, чтобы автоматизировать его установку на компьютеры. Ранее приходилось скачивать инсталлятор с официального сайта, но теперь новинка доступна через Центр обновлений. Хотя развёртывание может занять несколько дней.
После установки рекомендуется перезагрузить систему, чтобы изменения вступили в силу. Затем можно начинать пользоваться новым браузером.
Отметим, что несмотря на все усилия, в новом Microsoft Edge пока нет синхронизации истории и вкладок, но эти функции появятся там летом. Зато там уже есть поддержка расширений, режима чтения и совместимости с Internet Explorer 11.
Обновления планирую выпускать каждые шесть недель, а не шесть месяцев, как ранее с классическим Edge. Обновлять браузер можно будет непосредственно из самого приложения.
В числе ожидаемых нововведений планируется новая панель поиска сбоку, а также система вертикальных вкладок. Также улучшатся функции скроллинга и голосового озвучивания веб-страниц, а ещё — Progressive Web Apps.
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Интернет , Наука и техника , Microsoft
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