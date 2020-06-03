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Пользователи WhatsApp стали жертвами новой схемы мошенничества 

Газета.Ru 1 час назад
В WhatsApp обнаружили новую схему мошенничества
Фото: Газета.Ru
Эксперты по информационной безопасности предупредили о новой схеме мошенничества с использованием WhatsApp — злоумышленники маскируются под службу поддержки мессенджера, чтобы получить доступ к секретному коду и, как следствие, аккаунту пользователя. Сообщается, что это усовершенствованная версия обмана, о котором впервые стало известно еще в январе 2020 года — тогда мошенники притворялись другом жертвы, чтобы выманить у нее секретную информацию.
В WhatsApp обнаружена новая схема мошенничества, сообщает Forbes. Злоумышленники начали маскироваться под администрацию сервиса, отправляя жертве сообщение, в котором просят прислать им секретный код, с помощью которого можно без труда завладеть любым аккаунтом мессенджера.
Одним из первых о новом обмане сообщил портал WABetaInfo, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков, получившего подозрительное сообщение, якобы от техподдержки WhatsApp.
«Это фейк. Администрация WhatsApp никогда не отправляет подобные сообщения, а если и отправляет (такое бывает в связи с глобальными анонсами, но очень редко), то рядом с отправителем должен быть зеленый верификационный значок. WhatsApp никогда не запрашивает у вас личную информацию или секретные коды», — пишет WABetaInfo.
Однако, как отмечает Forbes, это лишь одна из разновидностей мошеннической схемы, которая подразумевает похищение цифровой комбинации, используя метод социальной инженерии.
Эта схема основана на том факте, что, когда пользователь WhatsApp меняет свой смартфон или переустанавливает приложение, ему необходимо подтвердить свой номер телефона.
Для этого ему на устройство ходит SMS-сообщение, в котором указан шестизначный код. Этот код необходимо ввести в приложении, после чего мессенджером можно пользоваться.
Такой алгоритм, созданный из соображений безопасности, привел к тому, что мошенники начали придумывать новые ходы, чтобы получить секретный код. Так, например, хакер притворяется «другом» жертвы. Он пишет ей, что у него не работают SMS-сообщения, а потому он не может восстановить свой профиль в WhatsApp. Он якобы попросил техподдержку сервиса отправить шестизначный код на номер жертвы, чтобы она могла продиктовать его своему «другу», оказавшемуся в сложной ситуации.
Жертва не подозревает, что аккаунт ее друга, с которого отправляются сообщения, уже был взломан злоумышленниками, поэтому решает помочь.
Очевидно, что секретный код, который она отправляет мошеннику, является кодом доступа к ее собственному аккаунту.
Таким образом, имея на руках номер телефона и цифровую комбинацию, хакеры получают доступ к очередному профилю, с помощью которого могут продолжать эксплуатировать эту же схему.
Вне зависимости от того, кто является автором сообщения — вероятный друг, родственник или техподдержка WhatsApp — следует помнить, что секретным кодом, открывающим доступ к вашему профилю, нельзя делиться ни с кем. Такой подход поможет обезопасить себя от большинства подобных атак, основанных на методе социальной инженерии.
Тем не менее внутри WhatsApp предусмотрена дополнительная ступень защиты, о которой знают не все пользователи, поскольку ее необходимо активировать вручную.
Эта функция носит название «двухшаговая проверка». Для того, чтобы ее включить, необходимо войти в WhatsApp и нажать на три точки в правом верхнем углу экрана. Далее открыть «Настройки», перейти в «Аккаунт», а потом — в «Двухшаговую проверку». Как только вы включите эту функцию, система предложит назначить шестизначный пин-код. Этот пин-код будет запрашиваться каждый раз, когда мессенджер будет подтверждать личность владельца аккаунта в дополнение к тому коду, который будет отправляться на мобильный телефон в SMS-сообщении. Это немного усложнит процесс верификации, но существенно снизит риски взлома вашего профиля.
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Интернет , Криминал , Статьи , Технологии , Forbes
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