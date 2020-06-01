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В WhatsApp обнаружили новую схему мошенничества 

Вероника Полынина и ещё 1 14 минут назад
В WhatsApp обнаружили новую схему мошенничества
Фото: Reuters
Мошенники нашли новый способ получения данных о пользователях WhatsApp, пишет «Лента.ру».
Новая схема мошенничества связана с привязкой профиля к телефонному номеру и получением кода верификации по SMS.
Получив доступ к WhatsApp или Facebook кого-либо из знакомых потенциальной жертвы, они отправляли следующее сообщение: «У меня не работают SMS, поэтому я не могу получить код от WhatsApp. Я попросил отправить пароль на твой номер, перешли его, пожалуйста».
Если человек пересылает данные из SMS, злоумышленники получают доступ к его аккаунту.
Также мошенники могут присылать жертвам сообщения якобы от представителей мессенджера с просьбой отправить им данные для входа в аккаунт. В администрации WhatsApp напомнили, что мессенджер не просит пользователей присылать личные данные или коды подтверждения.
В апреле, как сообщал «Рамблер», WhatsApp объявил об увеличении количества участников групповых видеозвонков. Изменения в статистике связаны всеобщим соблюдением режима самоизоляции. В одном из последних обновлений разработчики добавили возможность одновременно созваниваться не с 4 пользователями, как было ранее, а с 8-ю.
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Интернет , Наука и техника , Lenta.ru
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