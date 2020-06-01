Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества 

Lenta.ru 1 час назад
В WhatsApp обнаружили новую схему мошенничества
Фото: Reuters
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам. Как пишет Forbes, кража профилей стала возможна из-за привязки к номеру телефона и использующейся мессенджером SMS-верификации.
Отмечается, что для входа в аккаунт на новом устройстве пользователи WhatsApp должны ввести специальный код, который приходит им по SMS. Именно этим и воспользовались злоумышленники. Получив доступ к WhatsApp или Facebook кого-либо из знакомых потенциальной жертвы, они отправляли следующее сообщение: «У меня не работают SMS, поэтому я не могу получить код от WhatsApp. Я попросил отправить пароль на твой номер, перешли его, пожалуйста».
Код, который приходил на телефон жертвы, был нужен для входа в его собственный WhatsApp. Если человек пересылал данные из SMS, злоумышленники получали доступ к его аккаунту. Кроме того, некоторые начали создавать аккаунты, в которых выдавали себя за представителей WhatsApp. Они утверждали, что человек должен отправить данные для входа в аккаунт им в личные сообщения. Пользователям мессенджера напомнили, что WhatsApp никогда не просит пользователей отправить кому-либо личные данные или коды подтверждения.
В конце апреля в WhatsApp появилась новая функция. Из-за выросшей во время пандемии коронавируса популярности групповых звонков в компании приняли решение увеличить максимальное количество их участников в два раза: с четырех до восьми.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Последние новости
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания Путин обратился к россиянам Путин обратился к россиянам
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
В НАТО обратились к России
01:10
В НАТО обратились к России
В мире Армия
Захарова заявила о потерянном праве США
01:35
Захарова заявила о потерянном праве США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение