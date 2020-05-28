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В сети нашли доказательство существования ковра-самолета 

Lenta.ru 36 минут назад
Найдено доказательство существования ковра-самолета
Фото: Twitter
Пользователь Twitter с ником @sha_ji1 опубликовал видео, в котором грузовой автомобиль везет людей по горной дороге. Автор поста написал, что в ролике, набравшем более восьми миллионов просмотров, запечатлен общественный транспорт в Гималаях, однако в комментариях многие посчитали его видео доказательством существования ковра-самолета.
«Я подумал, что это ковер-самолет», — написал @randomfandom88 и получил множество одобрительных отзывов от других пользователей социальной сети. «Я один подумал, что это VR-видео и что люди летят на ковре-самолете?» — пошутил @MSgirl29.
При этом некоторые юзеры признались, что вряд ли смогли бы проехаться на таком общественном транспорте, потому что у них закружилась голова от просмотра.
Ранее в сети обратили внимание на вирусный ролик, в котором появилась оптическая иллюзия. Девушка, пролетавшая над водой на тарзанке, сорвалась с нее, но при падении будто замерла в воздухе. Зрителям показалось, что она нарушила законы физики.
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Интернет , Наука и техника
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