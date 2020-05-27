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В Госдуме предложили запретить рекламную деятельность Facebook в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 59 минут назад
Рекламную деятельность Facebook в РФ захотели запретить
Фото: Reuters
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») предложил запретить рекламную деятельность Facebook в России в связи с тем, что компания не выполняет законодательство страны.
«Прошло больше двух месяцев с момента, когда мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 4 миллиона рублей за отказ размещать свои сервера с личными данными россиян в России. По закону, на уплату штрафа дается 60 дней. Констатируем: Facebook не заплатил», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, глава компании Марк Цукерберг считает, что законы России можно не соблюдать, «а только получать с нее прибыль». Горелкин также отмечает, что Facebook платит миллиардные штрафы за нарушение сохранности личных данных пользователей в США, многомиллионные штрафы в Европе, а в России компания не заплатила ни копейки.
Депутат считает, что блокировать соцсеть не имеет смысла, судиться с Facebook дорого и неэффективно, а «бить нужно по карману нарушителей закона».
«Я считаю, что нужно использовать мое ноу-хау из законопроекта о значимых ресурсах — запрет на рекламную деятельность Facebook в России. Инструментов, как это сделать, у нас достаточно, и, главное, эти инструменты будут реально эффективны. Уверен, что с введением такой меры соцсеть потеряет менее чем за сутки 4 млн проигнорированного штрафа. Если компания демонстративно не соблюдает наши законы, ее нельзя считать добросовестным поставщиком рекламных услуг», — считает он.
При этом Горелкин отметил, что конкретный механизм рекламного запрета для Facebook нужно прорабатывать.
«Возможно, сделать ограничение поэтапным, чтобы не ущемить интересны российских компаний, которым интересна эта рекламная площадка. Возможно, имеет смысл подумать над реестром недобросовестных рекламных площадок в рунете. Нужно внимательно изучить европейский опыт. В конце концов, Европейский союз нашел способ заставить Цукерберга соблюдать законы. Значит, и мы можем», — заключил депутат.
Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на России. В феврале суд оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую. Twitter подал апелляционную жалобу, однако Таганский суд Москвы в середине марта признал штраф законным, передает РИА «Новости». О том, что штраф обжаловал и Facebook, не сообщалось.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Политика
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